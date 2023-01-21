Американский генерал сказал, что нужно Украине для контрнаступления на рф

Вашингтон «твердо» придерживается своего решения не предоставлять Украине танки Abrams, поскольку «они дорогие и сложные в обслуживании».

Крым – решающая территория для Украины, и в США надеются, что его возвращение произойдет до конца лета. Однако это может осуществиться лишь при условии, что западные страны предоставят Киеву ракеты нужной дальности.

Об этом в интервью NV сказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

По его словам, украинское командование делает «очень хорошую работу».

«Я вообще захвачен тем, как они ведут эту военную кампанию, насколько их подход основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-нибудь на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании», — отметил Ходжес.

Ранее мы сообщали, что высокопоставленные чиновники США советуют Украине отложить масштабное контрнаступление против российских войск, пока не поступят новые поставки американского оружия и не будут проведены соответствующие учения.

Источник на условиях анонимности рассказал, что переговоры Белого дома с Киевом по любому контрнаступлению проходили в контексте того, что украинцы должны уделять достаточно времени для обучения по использованию нового оружия, предоставленного США.

По словам чиновника, Вашингтон «твердо» придерживается своего решения не предоставлять Украине танки Abrams, поскольку «они дорогие и сложные в обслуживании».

Также Курсор информировал о том, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине.

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