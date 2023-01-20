США объявили о новом пакете военной помощи Украине: какое вооружение передают

На фоне опустошающих ракетных ударов рф* орупо мирным городам Украины, США озвучили пакет новой помощи.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Эта помощь озвучена в преддверии нового «Рамштайна».
В новый пакет войдет следующее вооружение:
- 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 патронами 25 мм.
- 90 БТР Stryker.
- 53 машины MRAP.
- 350 бронеавтомобилей «Хамви» HMMWV.
- 12 машин для транспортировки боеприпасов.
- 22 тактические машины для буксировки вооружения.
- 6 командно-штабных машин с запчастями и ремонтным оборудованием.
- 8 ЗРК Avenger.
- Ракеты для NASAMS.
- Боеприпасы к HIMARS.
- Противорадиолокационные ракеты HARM.
- 2 000 противотанковых ракет.
- Более 3 млн патронов к стрелковому оружию.
- Оборудование для разрушения препятствий.
- Противопехотные мины «Клеймор».
- Приборы ночного видения.
- Запасные части и другое полевое оборудование.
И многое другое.
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Напомним, что у Зеленского назвали единственный вариант окончания войны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!