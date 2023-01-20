США объявили о новом пакете военной помощи Украине: какое вооружение передают

В преддверии военной встречи «Рамштайн» США сообщили, какое оружие будет поставлено в Украину.

На фоне опустошающих ракетных ударов рф* орупо мирным городам Украины, США озвучили пакет новой помощи.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Эта помощь озвучена в преддверии нового «Рамштайна».

В новый пакет войдет следующее вооружение:

59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 патронами 25 мм.

90 БТР Stryker.

53 машины MRAP.

350 бронеавтомобилей «Хамви» HMMWV.

12 машин для транспортировки боеприпасов.

22 тактические машины для буксировки вооружения.

6 командно-штабных машин с запчастями и ремонтным оборудованием.

8 ЗРК Avenger.

Ракеты для NASAMS.

Боеприпасы к HIMARS.

Противорадиолокационные ракеты HARM.

2 000 противотанковых ракет.

Более 3 млн патронов к стрелковому оружию.

Оборудование для разрушения препятствий.

Противопехотные мины «Клеймор».

Приборы ночного видения.

Запасные части и другое полевое оборудование.

И многое другое.

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