США объявили о новом пакете военной помощи Украине: какое вооружение передают

09:53, Сегодня
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Фото: Pixabay

В преддверии военной встречи «Рамштайн» США сообщили, какое оружие будет поставлено в Украину.

На фоне опустошающих ракетных ударов рф* орупо мирным городам Украины, США озвучили пакет новой помощи.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Эта помощь озвучена в преддверии нового «Рамштайна».

В новый пакет войдет следующее вооружение:

  • 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 патронами 25 мм.
  • 90 БТР Stryker.
  • 53 машины MRAP.
  • 350 бронеавтомобилей «Хамви» HMMWV.
  • 12 машин для транспортировки боеприпасов.
  • 22 тактические машины для буксировки вооружения.
  • 6 командно-штабных машин с запчастями и ремонтным оборудованием.
  • 8 ЗРК Avenger.
  • Ракеты для NASAMS.
  • Боеприпасы к HIMARS.
  • Противорадиолокационные ракеты HARM.
  • 2 000 противотанковых ракет.
  • Более 3 млн патронов к стрелковому оружию.
  • Оборудование для разрушения препятствий.
  • Противопехотные мины «Клеймор».
  • Приборы ночного видения.
  • Запасные части и другое полевое оборудование.

И многое другое.

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