Власти США призвали Украину воздержаться от нового наступления: названа причина

Высокопоставленные официальные лица США призвали Украину воздержаться от начала крупного наступления на российские войска до тех пор, пока не будут получены последние поставки американского оружия и не будет обеспечена подготовка солдат.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Чиновник на условиях анонимности также заявил, что США пока твердо придерживаются своего решения не поставлять Украине танки Abrams.

Вашингтон пока отказывается предоставить Киеву танки M1 Abrams, ссылаясь на обширные и сложные проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.

Отметим также, что министр обороны США Ллойд Остин заявил сегодня журналистам, что Германия не принимала решения об отправке танков в Украину, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров по НАТО предоставить их.

Выступая на американской авиабазе Рамштайн в Германии, он сказал: «На чем мы действительно сосредоточены, так это на том, чтобы у Украины были возможности, необходимые для успеха прямо сейчас».

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что украинская кровь — это «цена колебаний» по поводу поставки в Украину танков Leopard 2 немецкого производства .

Он написал: «Вооружение Украины для отражения российской агрессии — это не какое-то упражнение по принятию решений. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по поводу поставок Leopard 2. Нам нужны действия, прямо сейчас».

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