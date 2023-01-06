США предоставили Украине рекордный пакет военной помощи

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставления рекордного пакета военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов. Впервые США предоставят «убийцу танков» — бронемашины M2 Bradley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Коллеги из Госдепартамента позже в деталях расскажут об этом пакете. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса «земля-воздух», другая техника и амуниция», — отметила она.

По словам Жан-Пьер, 225 млн долларов направят на долгосрочную модернизацию Вооруженных сил Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в очередном пакете помощи будут:

дополнительные ракетные системы HIMARS

бронемашины HUMVEE

бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP

зенитные ракеты Sea Sparrow

легкие танки M2 Bradley.

Как сообщал Курсор, сенатор США Линдси Грэм (республиканец) отреагировал на комментарии министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о российско-украинской войне и написал в Твиттере, что «молчать о преступном поведении россии* — не лучший вариант».

Коэн выступил на церемонии в министерстве иностранных дел в Иерусалиме, посвященной его вступлению в должность, и сказал в отношении российско-украинской войны, что Израиль «будет меньше говорить» о войне.

«Гуманитарная помощь Украине будет продолжена», — сказал Коэн, пояснив, что также планирует поговорить с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

Сенатор Грэм ответил в Твиттере на замечания только что вступившего в должность министра. «Я рад видеть, что г-н Коэн, новый министр иностранных дел Израиля, уделяет первостепенное внимание стратегическим отношениям между США и Израилем и поддерживает продолжение гуманитарной помощи Украине, — написал он в Твиттере. — Однако мысль о том, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении россии в Украину, немного нервирует».

Также Курсор писал о том, что генерал армии США спрогнозировал, когда Украина начнет наступление.