США предоставят Украине еще 3 млрд долл. военной помощи — СМИ

По мере того, как война россии* с Украиной затягивается, помощь США в сфере безопасности смещается в сторону более долгосрочной кампании.

В День Независимости Украины США объявят о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на общую сумму около 3 млрд долларов.

Об этом, ссылаясь на официальных лиц Соединенных Штатов, сообщает Associated Press.

Отмечается, что деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружие и другое оборудование, которое может не появиться на поле боя в течение года или двух.

«В отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить свои оборонные позиции в средне- и долгосрочной перспективе. Предыдущие поставки, большинство из которых осуществлялись в соответствии с указом президента, были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах и включали материальные средства, которые уже есть на складах Пентагона и могут быть отправлены в кратчайшие сроки», — уточнили источники агентства.

По их словам, в дополнение к предоставлению долгосрочной помощи, которую Украина может использовать для потенциальных оборонных нужд в будущем, новый пакет «призван заверить украинских официальных лиц в том, что Соединенные Штаты намерены продолжать свою поддержку, независимо от сиюминутной ситуации».

Как сообщал Курсор, в конце июля Министерство обороны США объявило об очередном транше оборонной помощи на сумму 270 млн долларов, в том числе 175 млн в рамках программы президентских полномочий, еще 95 млн — из фондов Инициативы содействия безопасности Украины.

Средства, выделенные в рамках президентских полномочий, — это уже шестнадцатый транш в рамках этой программы, включающий дополнительное количество систем вооружения и оборудования, которое ВСУ уже эффективно используют на поле боя.

Наша редакция ранее писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!