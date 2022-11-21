США призвали союзников усилить санкции против рф — СМИ

По словам западных чиновников, так называемая «утечка санкций», при которой их слабое правоприменение позволяет осуществлять запрещенные финансы и торговлю, подрывает кампанию, помогает экономике рф и потенциально продолжает войну.

Официальные лица США ездят по всему миру в тихой дипломатической попытке заставить основных торговых партнеров рф* применить санкции и торговый контроль.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Отмечается, что США и их союзники заявили о первых успехах в своей международной кампании давления, которая нарушила российские военные цепи поставок и привела к резкому спаду ее экономики.

В то же время, по словам высокопоставленных западных чиновников, так называемая «утечка санкций», при которой их слабое правоприменение позволяет осуществлять запрещенные финансы и торговлю, подрывает кампанию, помогает экономике рф и потенциально продолжает войну.

«Мы хотим избежать обхода (санкций — прим. ред.) как в Европе, так и с третьими странами. Чем дольше у нас есть какие-либо утечки, … тем труднее решается вопрос”, — заявила комиссар Европейской комиссии по финансовым услугам Мерид МакГиннесс.

Как отмечает издание, чтобы укрепить финансовую и торговую границу, установленную западными странами, США посылают в иностранные столицы чиновников из главных правительственных учреждений. Их миссия: делиться разведданными по сетям уклонения от санкций, тихо угрожать нежелающим властям и фирмам карательными действиями и собирать информацию о сетях, подозреваемых в переправке поставок в РФ.