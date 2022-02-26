США продолжат взаимодействовать с Россией из-за Ирана, несмотря на вторжение в Украину

Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с Россией в усилиях по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия, даже несмотря на то, что вторжение Москвы в Украину сделало ее «изгоем на мировой арене».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что официальные лица США теперь будут взаимодействовать с российскими коллегами только по вопросам, «фундаментальным для интересов нашей национальной безопасности». Это включает в себя переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года между Ираном и мировыми державами, включая Россию, сказал Прайс.

«Тот факт, что Россия теперь вторглась в Украину, не должен дать Ирану зеленый свет на разработку ядерного оружия», — добавил Прайс.

Переговорщики добились значительного прогресса за последнюю неделю или около того, но очень сложные вопросы остаются, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«За последнюю неделю или две был достигнут значительный прогресс. Мы значительно сузили области, которые еще предстоит решить. Таким образом, в этом смысле был достигнут прогресс, который приближался к потенциальной сделке», — сказал он журналистам.

«Таким образом, мы находимся в лучшем положении, чем были. Но в то же время важно отметить, что остаются очень серьезные проблемы».

Ведущий переговорщик от Ирана Али Багери Кани вернулся в Тегеран, и высокопоставленный представитель США выразил надежду, что иранский представитель вернется в Вену, где проходят переговоры, в позитивном настроении. Однако он сказал, что даже после возвращения Багери Кани все равно придется урегулировать некоторые вопросы.

Официальный представитель США также заявил, что в ходе отдельных переговоров не было достигнуто никакой договоренности об освобождении четырех граждан США, которые, по мнению Соединенных Штатов, были незаконно задержаны Ираном.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.

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