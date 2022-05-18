США провели успешный запуск гиперзвуковой ракеты

США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты авиационного базирования AGM-183A ARRW.

Испытательный пуск состоялся 14 мая с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress из состава 419-й испытательной эскадрильи над Тихим океаном у побережья Калифорнии.

«После отделения от самолета блок ARRW загорелся и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, которая в пять раз превышает скорость звука», — говорится в заявлении.

Хит Коллинз, руководитель программы вооружений ВВС США, назвал результаты испытаний «большим достижением».

Курсор ранее писал, что израильские военные проведут учения, имитирующие широкомасштабный удар по Ирану. Израильские военные в последние годы все чаще акцентируют на подготовке возможных сценариев конфронтации с Ираном на фоне неопределенности в переговорах западных стран с исламским государством.

Также сообщалось, чтоЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты. В воскресенье военно-морской флот начал внезапные учения в рамках крупномасштабных учений «Огненные колесницы», которые проходят в течение месяца.

Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль. Майкл Курилла уже завтра встретится с министром обороны Израиля и главой ЦАХАЛа. Сообщается, что визит американца будет способствовать сотрудничеству между Израилем и США.