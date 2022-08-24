США нанесли авиаудары на востоке Сирии

Пентагон заявил, что авиаудары америкнцев в провинции Дейр-эз-Зор были совершены в ответ на атаку беспилотников КСИР на американскую базу Аль-Танф.

Американские военные заявили рано утром в среду, что нанесли авиаудары в восточной Сирии по районам, используемым ополченцами, поддерживаемыми иранской военизированной Революционной гвардией.

Государственные СМИ Сирии не сразу сообщили об ударах по Дейр-эз-Зору. Иран также не признал нападение.

Центральное командование вооруженных сил США заявило, что удары были «направлены на ограничение риска эскалации и минимизацию риска жертв».

Они не назвали цели и не представили никаких данных о потерях в результате ударов, которые, по словам военных, были нанесены по приказу президента Джо Байдена.

«Сегодняшние удары были необходимы для защиты личного состава США», — заявил представитель Центрального командования полковник Джо Буччино.

Полковник добавил, что эта атака стала ответом на нападение 15 августа, направленное против американских войск.

В ходе нападения беспилотники, предположительно запущенные поддерживаемыми Ираном ополченцами, были нацелены на гарнизон Аль-Танф, используемый американскими войсками. Центральное командование США сообщило, что было «ноль жертв и никакого ущерба».

Напомним, что Вооруженные силы Ирана проведут в среду крупномасштабные учения по всей стране с участием 150 беспилотных летательных аппаратов, чтобы продемонстрировать свою «мощь», сообщили сегодня государственные СМИ.

Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

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