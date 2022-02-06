США разместят войска в Польше, у границ Украины

США разместят 1700 военных в Польше. Самолет с военнослужащими уже приземлился в Польше. Их разместят на юго-востоке страны, возле Украины.

Соединенные Штаты разместят свои войска в Польше. 1700 военных будут находится возле украинских границ на случай вторжения России.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он отметил, что решение – четкий сигнал для России из-за агрессивных намерений Кремля.

По информации Минобороны, военные находятся в польском городе Ряшев.

Блащак считает, что прибытие военнослужащих США показывает единство Запада перед угрозами России. Это сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине.

Отметим, что США намерены усилить присутствие в Восточной Европе. Своих военных также отправили в Румынию и Германию. Всего в странах Европы планируют разместить 3000 человек.

Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

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