США разместят войска в Польше, у границ Украины

Соединенные Штаты разместят свои войска в Польше. 1700 военных будут находится возле украинских границ на случай вторжения России.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Он отметил, что решение – четкий сигнал для России из-за агрессивных намерений Кремля.
По информации Минобороны, военные находятся в польском городе Ряшев.
Блащак считает, что прибытие военнослужащих США показывает единство Запада перед угрозами России. Это сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине.
Отметим, что США намерены усилить присутствие в Восточной Европе. Своих военных также отправили в Румынию и Германию. Всего в странах Европы планируют разместить 3000 человек.
Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.
Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.
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