США развернули в Польше ремонтную базу для украинской артиллерии – СМИ

Треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии.

Соединенные Штаты организовали на территории Польши базу для ремонта западного артиллерийского вооружения, поставляемого Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Украинские войска ежедневно выпускают тысячи снарядов по российским оккупантам, используя пушки, предоставленные Соединенными Штатами и их союзниками.

Это оружие выводится из строя после месяцев интенсивного использования или повреждается или уничтожается во время боевых действий, поэтому, по словам официальных лиц США и Украины, десятки артиллерийских систем нуждаются в ремонте.

По данным Пентагона, треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии.

Но ремонтировать артиллерию в полевых условиях сложно, поэтому вопрос обновления техники стал приоритетным для Европейского командования Пентагона. Для этих нужд был создан ремонтный центр в Польше.

Ремонт артиллерийского вооружения, о котором ранее не сообщалось, начался в последние месяцы. Американские военные чиновники не рассказывают детали программы, но за состоянием переданного вооружения следят внимательно.

Боеприпасы для украинских пушек советского производства, стреляющих снарядами диаметром 152 мм, стали дефицитными после российского полномасштабного вторжения. Поэтому гаубицы, стреляющие 155-миллиметровыми снарядами, стали одним из важнейших видов оружия для Украины на поле боя.

Как пишет Милитарный, Пентагон отправил в Украину 142 прицепные гаубицы М777 калибра 155-мм. Украинские военные использовали их для поражения российских оккупационных войск, а также поражения командных пунктов небольшим количеством высокоточных снарядов и дистанционного установления противотанковых минных полей.

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