Эксперт предположил, что у Ирана могут начаться проблемы с производством дронов

К тому же, он отметил важность участия Израиля в вопросах Ирана.

Российская федерация* продолжает атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе. ВСУ удается сбивать их большую часть. Украинские партнеры из США уже провели анализ беспилотников иранского происхождения и выяснили, из каких деталей они сделаны.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал «24 каналу», что у Ирана могут вскоре возникнуть проблемы с производством дронов.

По его словам, производителей американских деталей, которые входили в состав беспилотников, призвали следить, кто покупает соответствующие компоненты. Особое внимание стоит уделить компаниям, которые скупают детали в большом количестве. В таких случаях необходимо обязательно проверять конечного получателя.

Иван Ступак отметил, что в ближайшем времени можно ожидать, что Иран столкнется с проблемами производства беспилотников и даже ракет.

Также он отметил важность участия Израиля в вопросах Ирана. Так, в Иерусалиме решили атаковать складское помещение в Сирии, где хранились иранские дроны-камикадзе.

«Курсор» писал ранее, что в Иране показали новый малогабаритный «дрон-камикадзе», получивший название «Meraj-521». Он запускается с небольших пусковых установок, оператор может наводить его на намеченную цель с помощью специального планшета.

Еще мы писали, что новый украинский авиационный комплекс Shark может провести несколько часов в небе при этом летать на расстояние более полусотни километров.

Напомним, что после нескольких недель нападений на украинские города с помощью беспилотников иранского производства москва достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных боевых самолетов на территории россии.

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