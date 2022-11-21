США создают систему «воздушной и морской обороны» на Ближнем Востоке

Высокопоставленный чиновник Белого дома по региону Бретт Макгерк заявил, что «то, о чем давно говорили, теперь делается благодаря инновационному партнерству и новым технологиям».

По словам Макгерка, Соединенные Штаты укрепляют оборонную инфраструктуру на Ближнем Востоке в период напряженности в отношениях с Ираном. Он также считает, что Тегеран, вероятно, отказался от плана нападения на Саудовскую Аравию из-за сотрудничества в области безопасности.

Бретт Макгерк, координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке, заявил на ежегодной конференции «Манамский диалог» в Бахрейне, что его страна сосредоточена на сдерживании «непосредственных угроз» в богатом стратегическими энергоносителями и охваченном конфликтами регионе.

«Соединенные Штаты в настоящее время активно создают и обеспечивают комплексную архитектуру воздушной и морской обороны в этом регионе. То, о чем давно говорили, теперь делается благодаря инновационному партнерству и новым технологиям», — сказал Макгерк.

На прошлой неделе глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла объявил, что оперативная группа под руководством США развернет к следующему году более 100 беспилотных кораблей в стратегических водах региона Персидского залива, чтобы предотвратить морские угрозы.

Объявления были сделаны после того, как Израиль и Соединенные Штаты обвинили Иран в нанесении удара беспилотником у берегов Омана на прошлой неделе, в результате которого был поражен танкер, принадлежащий израильской фирме. Атака, совпавшая с усилением напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, стала последней в череде нарушений в водах Персидского залива, которые являются основным маршрутом мировых поставок энергоресурсов.

Макгерк сказал, что силы США «выявили и предотвратили неминуемые угрозы» со стороны Ирана, подтвердив более ранние сообщения о том, что Исламская Республика планировала нападение на своего регионального соперника Саудовскую Аравию.

«Вероятно, эта атака не произошла из-за тесного сотрудничества в области безопасности между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, которое продолжается и продолжается», — пояснил он.

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата назвал Иран «самой серьезной угрозой безопасности Израиля».

«Хватит бесполезных переговоров в Вене», — сказал Хулата и добавил, что «даже народ Ирана говорит достаточно», поскольку режим приступает к «жестокому подавлению собственного народа».

Ранее Курсор писал, что Минобороны Израиля и США укрепляют отношения. Обе стороны обсудили расширяющуюся иранскую угрозу и необходимость дальнейшего укрепления израильского потенциала.