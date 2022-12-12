США требуют от Израиля ограничить доступ Китая к технологическому сектору

В США считают, что Израиль должен принять более активные меры для защиты своей технологической отрасли от китайского влияния.

Заместитель помощника госсекретаря США по многосторонним делам и глобальным вопросам Китая Юнг Х. Пак заявила на конференции китайско-израильской глобальной сети и академического лидерства (SIGNAL), что Израиль должен предпринять дальнейшие шаги для защиты своих «передовых критических технологий» от китайских инвестиций.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«США не хотят, чтобы Израиль и другие страны региона отделялись от Китая… мы хотим продвигать торговлю таким образом, чтобы это не угрожало нашей безопасности и ценностям прав человека», — сказала она.

В последние годы США усилили давление на Израиль, чтобы тот более внимательно следил за своими торговыми отношениями с Китаем, обеспокоенные влиянием своего соперника и доступом к высокотехнологичной отрасли еврейского государства.

В январе Израиль, как сообщается, уведомил администрацию президента США Джо Байдена, что он будет держать Белый дом в курсе важных сделок, которые он заключает с Китаем, и готов пересмотреть такие соглашения, если США выступят против.

Представитель Байдена заявил на конференции SIGNAL, что Китай не придерживается общепризнанных правил иностранных инвестиций: «Принципы не везде принимаются. Наоборот, в прошлом они использовались Китаем для получения несправедливой прибыли и в нелиберальных целях».

Пак отметила степень доступа и влияния Китая на технический сектор Израиля, от программ передачи технологий до найма талантов. Она сказала, что многомиллионные инвестиции Китая в различные возможности, такие как искусственный интеллект, поступают из «законных источников, таких как совместные исследования, разработанные с иностранными университетами, а также путем кражи и финансового мошенничества».

Она добавила, что Вашингтон хочет, чтобы все его союзники «повышали осведомленность об этих рисках, участвовали в оценке рисков и разрабатывали меры по управлению рисками».

Основатель и генеральный директор SIGNAL Кэрис Витте заявила на конференции, что технологии лежат в основе соперничества между США и Китаем.

«Это соперничество оказывает на нас очень большое влияние. Китай интересуется Израилем и ищет здесь технологии, и в то же время развертывает технологии по всему Ближнему Востоку… По мере того, как Китай становится весомым региональным игроком, все важнее, чтобы Израиль формулировал четкую политику».

Ранее Курсор писал, что Китай открыл в Израиле нелегальный полицейский участок для слежки за своими гражданами. По данным неправительственной организации Safeguard Defenders, Китай открыл в Израиле полицейский участок для слежки за гражданами Китая за границей.