США ускоряют развертывание в Европе нового ядерного оружия: в СМИ сообщили детали

Причиной такого шага, по информации источников, являются угрозы путина относительно ядерного удара по Украине.

Соединенные Штаты Америки ускорили процесс обновления своего ядерного арсенала в Европе. Такой шаг является ответом на угрозы путина применить атомное оружие в Украине.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники издания Politico.

Издание утверждает, что Соединенные Штаты ускорили процесс замены ядерного арсенала в Европе обновленным.

Известно, что модернизированная атомная бомба B61-12 должна была прибыть на базу армии США в Европе весной 2023 года. Но, как пишет Politico, ее привезут на замену устаревшему ядерному вооружению уже в декабре 2022 года.

Причиной такого шага, по информации источников, являются угрозы президента российской федерации путина относительно ядерного удара по Украине, против которой рф воюет уже девятый месяц.

Представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер не стал связывать информацию Politico об ускоренном обновлении ядерного арсенала в Европе с войной в Украине.

«Модернизация американского ядерного оружия B61 длится годами, сейчас планируется безопасная и ответственная замена более старого оружия на модернизированное B61-12. Этот процесс никоим образом не связан с текущими событиями в Украине и никоим образом не ускорялся» , — заверил Райдер.

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