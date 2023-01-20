США внесут российскую чвк «вагнера» в список транснациональных преступных организаций

Минфин США вводит дополнительные санкции в отношении группы наемников, действующей в Украине, вместе с ее международной сетью.

Министерство финансов США внесет российскую чвк «вагнера»* в список «транснациональных преступных организаций».

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он уточнил, что это будет включать введение новых санкций в отношении военизированной организации и ее международной сети поддержки.

«Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет «вагнер», в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью», — заявил Кирби.

Одновременно с этим заявлением правительство США опубликовало рассекреченные фотографии, на которых россия использует железнодорожные вагоны для перевозки ракет для пехоты и ракет из Северной Кореи, которые, как предполагается, используются группой в Украине.

По словам представителя Белого дома, аналогичные поставки из Северной Кореи в россию, вероятно, продолжатся, наряду с дронами и другим оборудованием, поступающим из Ирана.

«Поставки оружия … являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН», — сказал Кирби.

В Украине воюют около 50 000 наемников «группы вагнера», в том числе 40 000 российских заключенных, отправленных воевать на поле боя.

«Вагнер становится центром силы, конкурирующим с российскими военными и другими российскими министерствами», — сказал Кирби, отметив, что, по оценкам разведки, российское министерство обороны обеспокоено тем, что чвк использует осужденных из российских тюрем.

Как сообщал Курсор, чвк «вагнера» стала ключевым компонентом военной кампании рф. Их численность растет и воюют вчерашние зэки преимущественно на Донбассе. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

При этом частные военные компании остаются в россии вне закона, несмотря на длительные дискуссии о реформировании законодательства, говорится в обзоре.

В разведке говорят, что «вагнер» почти наверняка сейчас насчитывает до 50 000 боевиков и регистрация такой деятельности, вероятно, должна принести доход ее основателю.

Курсор писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!