США впервые разворачивают ударную группу новейшего авианосца Gerald Ford: фото и видео

11:20, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Новейший боевой корабль уже покинул военно-морскую базу ВМФ США в Норфолке.

Ударная группа американского авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) начала свое первое развертывание в Атлантическом океане.

Об этом сообщили в Минобороны США.

 

Первый в своем классе авианосец отправился в свое первое развертывание для проведения операций и учений вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему Атлантическому океану.

При развертывании авианосная группа Gerald R. Ford (GRFCSG) будет действовать совместно с воздушными, морскими и наземными средствами нескольких союзников по НАТО и стран-партнеров.

К развертыванию привлечены около 9000 военнослужащих из девяти стран, а также 20 кораблей и 60 самолетов.

В развертывании примут участие США, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция.

Оперативная совместимость является ключевыми моментами развертывания авианосной группы, позволяющей странам-союзникам и партнерам укреплять коллективную оборону Атлантики, а также развивать интеграцию для будущих совместных операций.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) – главный авианосец одноименного проекта, который должен прийти на смену авианосцам типа Nimitz. Корабль назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, служившего в ВМФ во время Второй мировой войны на борту легкого авианосца USS Monterey (CVL-26) на Тихоокеанском театре военных действий.

Строительство авианосца началось 11 августа 2005 года. 

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