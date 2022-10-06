США впервые разворачивают ударную группу новейшего авианосца Gerald Ford: фото и видео

Ударная группа американского авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) начала свое первое развертывание в Атлантическом океане.
Об этом сообщили в Минобороны США.
Первый в своем классе авианосец отправился в свое первое развертывание для проведения операций и учений вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему Атлантическому океану.
При развертывании авианосная группа Gerald R. Ford (GRFCSG) будет действовать совместно с воздушными, морскими и наземными средствами нескольких союзников по НАТО и стран-партнеров.
К развертыванию привлечены около 9000 военнослужащих из девяти стран, а также 20 кораблей и 60 самолетов.
В развертывании примут участие США, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция.
Оперативная совместимость является ключевыми моментами развертывания авианосной группы, позволяющей странам-союзникам и партнерам укреплять коллективную оборону Атлантики, а также развивать интеграцию для будущих совместных операций.
USS Gerald R. Ford (CVN-78) – главный авианосец одноименного проекта, который должен прийти на смену авианосцам типа Nimitz. Корабль назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, служившего в ВМФ во время Второй мировой войны на борту легкого авианосца USS Monterey (CVL-26) на Тихоокеанском театре военных действий.
Строительство авианосца началось 11 августа 2005 года.
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