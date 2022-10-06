США впервые разворачивают ударную группу новейшего авианосца Gerald Ford: фото и видео

Новейший боевой корабль уже покинул военно-морскую базу ВМФ США в Норфолке.

Ударная группа американского авианосца USS Gerald R. Ford (CVN 78) начала свое первое развертывание в Атлантическом океане.

Об этом сообщили в Минобороны США.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) transits the Chesapeake channel after departing Naval Station Norfolk on its first deployment, Oct. 4, 2022 (Jackson Adkins) pic.twitter.com/8HrzPIHKBQ — Air Power (@MIL_STD) October 5, 2022

More shots of today's departure of carrier USS GERALD R #FORD CVN78 from Norfolk Naval Base to begin her inaugural deployment. Note British carrier HMS QUEEN ELIZABETH R08 at right in the 1st pic; she's just back from hosting a conference in New York City pic.twitter.com/4QphrhZhGk — Chris Cavas (@CavasShips) October 4, 2022

USS GERALD R #FORD CVN78 shoved off from Norfolk Naval Base today 4 Oct to begin her maiden deployment. Cruise is of unspecified length but will range fm the mid- to north-Atlantic Ocean and include at least 1 foreign port call. Carrier Air Wing 8 will fly out to the ship at sea pic.twitter.com/vq2LcmuuLG — Chris Cavas (@CavasShips) October 4, 2022

Первый в своем классе авианосец отправился в свое первое развертывание для проведения операций и учений вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему Атлантическому океану.

При развертывании авианосная группа Gerald R. Ford (GRFCSG) будет действовать совместно с воздушными, морскими и наземными средствами нескольких союзников по НАТО и стран-партнеров.

К развертыванию привлечены около 9000 военнослужащих из девяти стран, а также 20 кораблей и 60 самолетов.

В развертывании примут участие США, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция.

Оперативная совместимость является ключевыми моментами развертывания авианосной группы, позволяющей странам-союзникам и партнерам укреплять коллективную оборону Атлантики, а также развивать интеграцию для будущих совместных операций.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) – главный авианосец одноименного проекта, который должен прийти на смену авианосцам типа Nimitz. Корабль назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, служившего в ВМФ во время Второй мировой войны на борту легкого авианосца USS Monterey (CVL-26) на Тихоокеанском театре военных действий.

Строительство авианосца началось 11 августа 2005 года.

Ранее «Курсор» сообщал, что президент рф владимир путин продолжает объявлять никчемные указы, которые не имеют никакой юридической силы.

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