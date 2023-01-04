США заявили о сотрудничестве с Сеулом в ответ на ядерную активность Северной Кореи

Соединенные Штаты и Южная Корея совместно работают над «эффективным скоординированным ответом» на случай, если Северная Корея применит ядерное оружие для нападения, заявил во вторник Белый дом для AFP.

Ранее офис президента Южной Кореи Юн Сук Еля заявил, что Сеул и Вашингтон ведут переговоры о совместной реализации планов в отношении ядерных активов США, сообщило во вторник агентство Yonhap.

«Южная Корея и Соединенные Штаты ведут переговоры об обмене информацией, совместном планировании и последующих совместных планах эксплуатации ядерных активов США в ответ на возможное применение ядерного оружия Северной Кореи», — пояснили в офисе Юна.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел россии андрей руденко* заявил в интервью ТАСС, что вернуться к подходу «дипломатии на высшем уровне» в решении вопросов с Северной Кореей уже невозможно и что страна вряд ли будет делать жесты доброй воли, как это было в 2018-2019 годах.

Руденко заявил, что в феврале 2019 года у Соединенных Штатов была возможность достичь успешного соглашения с Пхеньяном и что «чрезмерно завышенные амбиции Вашингтона» виноваты в том, что Северная Корея «разочаровалась в логике переговоров». Российский чиновник заявил, что США должны, во-первых, отказаться от идеи дальнейших санкций и давления на Север. Это, как он сказал, направит сигнал «КНДР о готовности к диалогу по конструктивной повестке дня».

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