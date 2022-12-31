Стала известна дата похорон Папы Бенедикта XVI

Похороны Папы Римского Бенедикта XVI пройдут в четверг, 5 января 2023 года на площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом сообщает портал Vatican News.

Отмечается, что начало церемонии запланировано на 9:30 по римскоьму времени. Ее возглавит Папа Франциск.

В понедельник, 2 января 2023 года, тело покойного будет выставлено в базилике Святого Петра, чтобы дать возможность проститься всем желающим.

В Ватиканском пресс-центре напомнили, что сердце Папы-эмерита перестало биться в 9:34 по римскому времени в его резиденции на территории Ватиканских садов. Святые Таинства в последний раз он получил вечером, 28 декабря, после Святой Мессы в монастыре «Mater Ecclesiae».

Как сообщал Курсор, 95-летний Папа Римский Бенедикт XVI скончался. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

«С грустью сообщаем, что Папа- Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительная информация будет предоставлена как можно быстрее», – сказано в сообщении.

Понтифик занимал апостольский престол с 2005 по 2013, когда неожиданно объявил о своем решении отречься. Последние годы он прожил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Также Курсор писал о том, что Папа Римский Франциск сказал, что его предшественник, почетный папа Бенедикт XVI, «очень болен», и попросил верующих молиться за понтифика, чтобы Бог утешал его «до самого конца».

Франциск не уточнил состояние Бенедикта, который ушел с поста понтифика в феврале 2013 года, став первым папой, ушедшим на пенсию за 600 лет.

«Я хотел бы попросить всех вас вознести особую молитву за почетного папу Бенедикта, который в тишине поддерживает церковь. Напоминаю вам, что он очень болен», — сказал Франциск в своем выступлении.