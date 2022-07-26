Стало известно, чем Польша заменит советские МиГ-29

Польша заказала Южной Корее поставку 48 учебно-боевых самолетов FA-50, из которых первые 12 должны быть поставлены уже в первой половине 2023 года, а сервисный центр для их обслуживания должен быть построен до 2026 года.
Польша выбрала FA-50, в том числе и для того, чтобы быстро заменить боевые самолеты советского производства типов МиГ-29 и Су-22. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал в интервью польскому порталу Defence24.
Выбор именно южнокорейского FA-50 Блащак объяснил следующим образом. Военная угроза от рф* оказалась настолько велика, что Польша должна заниматься модернизацией своего войска здесь и сейчас, не дожидаясь перспективы в 10-20 лет.
В свою очередь, польские военные столкнулись с тем, что больше не смогут покупать у россиян комплектующие к своим старым Су-22 и МиГ-29. А попытка самостоятельно производить запчасти завершилась неудачно, в том числе – падением МиГ-29 возле польского города Пасленк.
Известно, что южнокорейский FA-50 разрабатывался на базе F-16. И степень унификации этих самолетов настолько высока, что буквально через несколько часов обучающих полетов на FA-50 летчик может сразу пересаживаться на F-16.
Ранее мы писали, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.
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