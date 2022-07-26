Стало известно, чем Польша заменит советские МиГ-29

Польша купит южнокорейские FA-50, чтобы отказаться от советских МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польша заказала Южной Корее поставку 48 учебно-боевых самолетов FA-50, из которых первые 12 должны быть поставлены уже в первой половине 2023 года, а сервисный центр для их обслуживания должен быть построен до 2026 года.

Польша выбрала FA-50, в том числе и для того, чтобы быстро заменить боевые самолеты советского производства типов МиГ-29 и Су-22. Об этом министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал в интервью польскому порталу Defence24.

BREAKING: Turns out the Polish-S. Korean weapons deal is much larger than thought. The spokesperson of the Polish Armaments Agency @krzysztof_atek confirmed today that Poland is buying: 1000 K2PL MBTs

672 K9 self-propelled howitzers

Up to 1400 Borsuk IFVs

48 FA50 fighter jets pic.twitter.com/90pBCLQ0iE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 24, 2022

Выбор именно южнокорейского FA-50 Блащак объяснил следующим образом. Военная угроза от рф* оказалась настолько велика, что Польша должна заниматься модернизацией своего войска здесь и сейчас, не дожидаясь перспективы в 10-20 лет.

В свою очередь, польские военные столкнулись с тем, что больше не смогут покупать у россиян комплектующие к своим старым Су-22 и МиГ-29. А попытка самостоятельно производить запчасти завершилась неудачно, в том числе – падением МиГ-29 возле польского города Пасленк.

Известно, что южнокорейский FA-50 разрабатывался на базе F-16. И степень унификации этих самолетов настолько высока, что буквально через несколько часов обучающих полетов на FA-50 летчик может сразу пересаживаться на F-16.

Ранее мы писали, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!