Стало известно, что король Чарльз III прошел процедуру обрезания

Многие члены британской королевской семьи, в том числе и король Чарльз III, прошли процедуру обрезания. Традиция прервалась только на принце Уильяме.

Когда 14 ноября 1948 года родился Филипп Артур Джордж, первый ребенок будущей королевы Елизаветы и Филипа Маунтбаттена, его мать в декабре 1948 года наняла раввина Якоба Сноумена, известного лондонского врача и моэля, для обрезания сына.

Раввин Сноумен делал обрезание и другим членам британской аристократии и королевской семьи, и Елизавета, как сообщается, была очень довольна работой раввина. Традиция королевской семьи нанимать еврейских моэлей для обрезания своих сыновей восходит к королеве Виктории и была прервана в 1982 году после рождения принца Уильяма, поскольку его мать Диана, принцесса Уэльская, не одобрила этого.

Принц Чарльз стал королем Чарльзом III после смерти его матери, королевы Елизавета II, скончавшейся в четверг, 8 сентября. Коронация состоится через несколько дней, но ее целью будет лишь ратификация его правления — у него уже есть титул, а Камилла уже стала королевой Камиллой.

Однако принц Уильям, не прошедший обрезания, не становится автоматически принцем Уэльским, а присвоить ему этот титул должен будет новый король.

Бабушка короля Чарльза III, принцесса Алиса Баттенбергская, жившая в Греции, считалась одной из Праведников народов мира. Принц Чарльз, посетивший ее могилу в Иерусалиме в январе 2020 года, сказал, что она была источником «огромной гордости» для него и королевской семьи.

Посещение могилы его бабушки было частью официального визита принца Чарльза в Израиль, чтобы присоединиться ко многим другим мировым лидерам на Всемирном форуме по Холокосту в Иерусалиме, посвященном 75-й годовщине освобождения Освенцима. Принц Чарльз также посещал Израиль во время похорон Ицхака Рабина в 1995 году и Шимона Переса в 2016 году.

6 декабря 2019 года принц Чарльз выступил на приеме в Букингемском дворце с речью, которую он назвал «Особая и драгоценная связь между еврейской общиной и короной». Он сказал: «Связь между Короной и нашей еврейской общиной — это нечто особенное и драгоценное. Я говорю это с особой и личной точки зрения, потому что я вырос и был глубоко тронут тем фактом, что британские синагоги на протяжении веков вспоминали мою Семью в ваших еженедельных молитвах. И как вы помните мою Семью, так и мы помним вас».

Ранее Курсор писал, что еврейские организации почтили память королевы Елизаветы II.

Также мы сообщали, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета публикуют траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.