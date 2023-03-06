Стало известно, что обсуждали представители рф и Украины на переговорах в первые дни войны

Больше года назад россия вторглась в Украину с целью порабощения украинского народа. Но все у путина пошло не по плану, даже переговоры, на которых российская делегация планировала принять капитуляцию Украины.

СМИ выяснили нюансы касательно переговоров между противоборствующими сторонами после полномасштабного вторжения рф* в Украину 24 февраля 2022 года. Несмотря на то, что инициатива о встрече преимущественно исходила от россиян, за столом переговоров главной стала Украина.

Подробнее об этом информирует источник, который поведал изданию РБК-Украина детали.

Недавно стало известно, что первые дипломатические контакты между Киевом и москвой после полномасштабного вторжения рф состоялись благодаря инициативе Китая.

«Россияне, очевидно, по просьбе из Пекина, обратились с запросом об эвакуации китайских студентов, обучавшихся в Украине», — сказал источник.

Как сообщает СМИ, россия предлагала несколько вариантов для проведения переговоров, но Киев отказался от предложенных мест из-за возможных рисков для жизни украинской делегации. В конечном итоге, стороны согласовали участок украинско-беларусской границы в Гомельской области для начала диалога. Однако, чтобы обеспечить безопасность украинской делегации, пришлось проехать большой объезд через территорию Польши.

Россия настаивала на начале переговоров 27 февраля, но Киев не спешил, «играя» на нервах противника. Украинская делегация также поразила российских переговорщиков своей дипломатической ловкостью и не подчинилась «правилу» российской стороны о сдаче телефонов и других электронных средств.

Украинцы взяли на себя инициативу во время разговора, предложив оппонентам зачитать свои требования, а затем последовательно обсудить их. Кремль же изначально ехал в Гомельскую область, чтобы принять капитуляцию Украины, но в итоге тон переговорам задавали именно украинцы.

Ранее «Курсор» информировал, что в Генштабе Украины раскрыли готовность рф к новым ракетным атакам. Поскольку давно ничего масштабного не происходило, есть велика вероятность того, что российские военные накапливают силы и боеприпасы для масштабной атаки.

Напоминаем, что россия решила законсервировать Северный поток. Российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!