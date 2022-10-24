Стало известно, что принесет Израилю назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании

Израиль не заинтересован, чтобы его изображали вмешивающимся в британскую политику, однако назначение Риши Сунака по многим причинам выгодно израильтянам.

Возможное назначение Риши Сунака премьер-министром Соединенного Королевства оценили с точки зрения интересов Израиля.

Отношения между Иерусалимом и Лондоном в последние годы считаются особенно близкими, и на самом деле каждый из консервативных кандидатов на пост премьер-министра ранее выражал сочувственное отношение к Израилю.

Во многих аспектах назначение Риши Сунака — выгодно Государству Израиль, однако на данном этапе чиновники отказались обсуждать этот вопрос публично. Израиль не заинтересован, чтобы его изображали вмешивающимся в британскую политику.

Сам Сунак — индус афро-индийского происхождения, но является британцем по происхождению. Он родился в г. Саутгемптон на юге Англии.

Отношение Риши Сунака к Израилю, которое, как уже упоминалось, очень положительное, — это самое главное, что интересует израильтян. Сунак известен как ярый противник БДС и антисемитизма, а в прошлом даже заявлял, что Иерусалим — историческая столица Израиля и что он поддерживает идею переноса туда британского посольства.

В отношении Ирана Сунак также представлял четкую и сильную позицию. Также он заявлял во время переговоров по ядерному соглашению: «Нам срочно нужно новое и усиленное соглашение и гораздо более жесткие санкции. Если мы не сможем добиться результатов, нам придется начать спрашивать себя, не зашло ли ядерное соглашение в тупик».

Ранее Курсор писал, что Риши Сунак объявил о выдвижении на пост премьера Британии: кто он.

Также Курсор информировал о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая в отставку после 45 дней пребывания на посту, успела поручить МИДу изучить возможность переноса британского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.