Стало известно еще об одном «ударе» США по Ирану из-за поставок дронов в рф

США ввели новые санкции в отношении поставщиков иранских беспилотников, которые, по словам Вашингтона, использовались для обстрела гражданской инфраструктуры во время войны на Украине.

Согласно заявлению министерства финансов США, санкции были наложены на шесть руководителей и членов совета директоров компании Qods Aviation Industries (QAI), также известной как Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. Американцы описали QAI как ключевого иранского оборонного производителя, отвечающего за разработку и производство беспилотников.

Об этом говорится в заявлении министра финансов Джанет Йеллен.

«Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и ничем не спровоцированной войны с Украиной», — сказала министр.

Она добавила: «Надежда кремля на поставщиков последней инстанции, таких как Иран, показывает его отчаяние перед лицом мужественного сопротивления Украины и успеха нашей глобальной коалиции в нарушении российских цепочек военных поставок и отказе им в поставках, необходимых им для замены оружия, потерянного на поле боя».

Ранее США вводили санкции в отношении компаний и людей, которых они обвиняли в производстве или передаче иранских беспилотников, которые россия использовала для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине.

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