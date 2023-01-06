В ЕС жестко отреагировали на рождественский приказ путина о прекращении огня

Высокопоставленный дипломат ЕС охарактеризовал заявление владимира путина* о 36-часовом прекращении огня в ознаменование православного Рождества как «не заслуживающее доверия», добавив, что приказ российского президента, по-видимому, был попыткой москвы «выиграть время для перегруппировки своих войск».

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время визита в Марокко, сообщает AFP.

Он сказал: «Кремлю совершенно не доверяют, и это заявление об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия. Именно россия начала эту нелегитимную агрессию. Когда агрессор говорит о прекращении огня, я думаю, что реакция, которая приходит ко всем нам, — это скептицизм перед лицом такого лицемерия».

Он призвал к «конкретным действиям на местах», включая «полное прекращение военных атак» и вывод москвой войск и военной техники с территории Украины.

Он добавил: «В отсутствие таких конкретных действий одностороннее прекращение огня выглядит попыткой россии выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска и попытаться восстановить свою испорченную международную репутацию».

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