Стало известно, где живут сбежавшие из Лимана россияне: видео из их «поселения»

В Украине предположили, что поселенцы теплотрассы боятся возвращаться в рф, ведь там им грозит ответственность за дезертирство.

В сети появилось видео о «поселении» сбежавших из Лимана россиян. Они разместились близ теплотрассы в оккупированном Счастье в Луганской области. Оккупанты живут под открытым небом или возводят палатки из подручных материалов и греются от труб теплотрассы. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал «Стратком ВСУ».

Запись прокомментировал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он назвал россиян, которые поселились у теплотрассы, «трубными людьми».



«Трубные люди», серия 3. Теплотрасса в Счастье никогда не видела столько людей, а теперь стала частью поселения мобилизованных россиян. «Выжившие в Лимане» вместе со своими семьями теперь живут под открытым небом, греются на трубе, ведут быт в живописном Счастье», – отметил он.

Гайдай предположил, что поселенцы теплотрассы боятся возвращаться в рф*, ведь там им грозит ответственность за дезертирство.

«Рашисты боятся своего командования, которое за дезертирство угрожает им наказание. Покинуты и ничтожны. Санта-Барбара продолжается», – отметил глава Луганской ОВА.

Ранее «Курсор» сообщал, что президент рф владимир путин продолжает объявлять никчемные указы, которые не имеют никакой юридической силы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!