Стало известно, как Украина отбила атаку четырех российских крылатых ракет Калибр

В небе над Днепром прогремела серия взрывов: украинцы сбили все «Калибры».

Украинская противовоздушная оборона отразила атаку российских крылатых ракет. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

«Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепровщиной все 4 ракеты «Калибр», которые россияне направили на область», – прокомментировал он неудачную атаку россиян.

В то же время, как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, для отражения ракетной атаки врага было выпущено только четыре ракеты комплекса С-300 – то есть украинские военные продемонстрировали 100-процентную меткость по ракетам оккупантов.

Здесь следует упомянуть, что это далеко не первый случай, когда ПВО Вооруженных Сил Украины демонстрирует эффективность в отражении вражеских ракетных атак.

Например, в начале августа ПС ВСУ смогли уничтожить сразу семь ракет Х-101 или Х-555, выпущенных из Ту-95МС или Ту-160 из района Каспийского моря, в этом случае ПВО продемонстрировало эффективность в 87,5%.

Еще мы писали, что по словам директора Института трансформации общества Олега Соскина, после победы Украины в развязанной россией войне, боевые действия развернутся уже на территории российской федерации*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!