Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки

Российская делегация по меньшей мере дважды посетила аэродром в центральном Иране с целью ознакомления с иранскими боевыми беспилотниками. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и спутниковые снимки, полученные CNN.

Acc to #CNN, a #Russian delegation has visited Kashan airfield south of #Tehran in June at least twice in the past month to study weapons-capable drones.#Iran began showing Russia the Shahed-191 and Shahed-129. apparently to sell Russian 600 drones pic.twitter.com/Q8f8ECHwGz — Middle East Update (@islamicworldupd) July 16, 2022

Так, впервые Иран продемонстрировал россии беспилотники Shahed-191 и Shahed-129 в июне на аэродроме Кашан. Оба беспилотника могут нести высокоточные ракеты.

На спутниковых снимках, сделанных в июне, демонстрируются БПЛА, осматриваемые российской делегацией в тот же день. В то же время есть информация, что делегация из рф снова посетила аэродром Кашан уже 5 июля, где прошла аналогичная демонстрация беспилотников.

Как заявил Салливан в сообщении CNN, «у нас есть информация о том, что иранское правительство готовится предоставить рф несколько сотен БПЛА, в том числе боевых», хотя ранее Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что не намерено продавать рф беспилотники.

Таким образом, пока нельзя исключать вариант, что рф усилится иранскими ударными беспилотниками.

Как пишет Defense Express, дрон Shahed-191 – это ударный беспилотник, сделанный по схеме «летающее» крыло и базирующийся на американском RQ-170, который был захвачен Ираном в 2011 году.

Он несет две ракеты Sadid-1. Беспилотник Shahed-191 способен развивать крейсерскую скорость в 300 км/ч, находиться в воздухе до 4,5 часов и нести полезную нагрузку в 50 кг.

Напомним, что в рф стремительно растет число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.