Стало известно, какой вред климату наносит производство биткоина

Более экологичными, чем добыча цифровой валюты, являются производство говядины и добыча золота.

Эксперты из Университета Нью-Мексико провели исследование и подсчитали, какой вред экологии планеты наносит производство биткоина.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые сравнили добычу цифровой валюты с другими энергозатратными видами деятельности и отметили, что ущерб биткоина составляет порядка 35 центов за доллар стоимости, это немногим меньше, чем ущерб при добыче природного газа — около 46 центов за доллар и бензина из сырой нефти — около 41 цента.

Результаты эксперимента показали, что более экологичными является производство говядины и добыча золота — 33 и 4 цента на доллар соответственно.

По словам исследователей, выбросы парниковых газов, а точнее углекислого газа, из-за добычи цифровой валюты растут. Если в 2016 году этот показатель составлял на 1 монету менее метрической тонны парниковых газов, то в прошлом году он достиг 113 метрических тонн выбросов.

«Курсор» писал ранее, что криптовалютную зиму переживет только биткоин. Кризис криптовалютного рынка усиливается с каждым днем. Рынок переживает мощный обвал из-за ужесточения политики ФРС США.

Еще мы писали, что сенатор федерального конгресса Мексики заявила о том, что более половины населения страны не имеет официального сберегательного счета. Легализация Биткоина, по ее мнению, может исправить эту проблему.