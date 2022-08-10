Стало известно, когда ЕС рассмотрит запрет на выдачу виз россиянам

Еврокомиссия готова обсудить предложения по дальнейшим санкциям против россии. Однако комментировать возможную отмену туристических виз для россиян пока рано.

Европейский Союз рассматривает возможность запрета на выдачу шенгенских виз россиянам уже в конце августа. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он сказал, что министры ЕС обсудят запрет на выдачу виз российским гражданам на встрече в Праге в конце месяца. Он сказал, что существует вероятность того, что страны ЕС не смогут достичь соглашения.

«На данный момент маловероятно, что ЕС в целом согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС против россии* в этом году, «все возможно», — заключил министр.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!