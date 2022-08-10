Стало известно, когда ЕС рассмотрит запрет на выдачу виз россиянам

Европейский Союз рассматривает возможность запрета на выдачу шенгенских виз россиянам уже в конце августа. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
Он сказал, что министры ЕС обсудят запрет на выдачу виз российским гражданам на встрече в Праге в конце месяца. Он сказал, что существует вероятность того, что страны ЕС не смогут достичь соглашения.
«На данный момент маловероятно, что ЕС в целом согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС против россии* в этом году, «все возможно», — заключил министр.
«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!