У Байдена предупредили об «ужасных и трагических» последствиях поставки китайского оружия россии

Китай имеет в своем распоряжении более сложные технологии и ресурсы, которые могут быть предоставлены российским силам в Украине, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Прайс отметил, что поставки беспилотников иранского производства или БПЛА позволили россии наносить удары по гражданским объектам в Украине и энергетической инфраструктуре, но предупредил, что последствия участия Китая могут быть «потенциально ужасными и трагическими».

Согласно стенограмме пресс-брифинга, опубликованной Госдепартаментом США, Прайс сказал: «Теперь, конечно, в распоряжении КНР есть технологии и ресурсы, которых нет у Ирана, и поэтому можно представить себе последствия предоставления значительного количества смертоносной помощи. Именно по этой причине мы не хотим, чтобы это произошло. Мы продолжаем очень четко предупреждать о последствиях, которые постигнет Пекин, если он пойдет по этому пути.

В конечном итоге Пекину придется принять собственное суверенное решение. Наша цель — проследить за тем, чтобы Пекин принимал обоснованные решения… если КНР пойдет по этому пути, это будет сопряжено с затратами и последствиями».

Тем временем глава военной разведки Украины отмахнулся от утверждений о том, что Китай рассматривает возможность поставки оружия рф*, заявив американским СМИ, что он не видит «признаков того, что подобные вещи даже обсуждаются».

В интервью «Голосу Америки», опубликованном в понедельник, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал: «Я не разделяю этого мнения… На данный момент я не думаю, что Китай согласится на передачу оружия россии. Я не вижу никаких признаков того, что такие вещи даже обсуждаются».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.