Появилось видео, как ВСУ контрбатарейным огнем уничтожили две российские САУ «Мста-С»

Аэроразведка помогла обнаружить и уничтожить русскую артиллерию, пытавшуюся остановить наступление украинских сил на востоке, пишет Милитарный.
Видео с уничтожением противника опубликовал фонд «Вернись живым».
Контрбатарейная борьба Вооруженных сил Украины уничтожила российские самоходные установки «Мста-С».
Артиллерия российских кафиров пыталась остановить наступление украинских войск на восточном направлении.
Но украинский разведывательный беспилотник обнаружил две САУ «Мста-С».
Россияне развернули свои огневые позиции в лесистой местности.
После обнаружения и уточнения координат местонахождения оккупантов украинские артиллеристы уничтожили вражескую технику двумя точными выстрелами. Для этого использовали высокоточные боеприпасы.
На кадрах видео зафиксированы почти одновременные взрывы боеприпасов сначала над одним, а затем другим российским САУ.
Ранее редакция сообщала, что аналитики рассказали, что путин теряет влияние.
Курсор также сообщал о том, что во сколько рф обошлась недавняя атака по Украине.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!