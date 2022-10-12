Появилось видео, как ВСУ контрбатарейным огнем уничтожили две российские САУ «Мста-С»

152-мм САУ «Мста-С» предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника.

Аэроразведка помогла обнаружить и уничтожить русскую артиллерию, пытавшуюся остановить наступление украинских сил на востоке, пишет Милитарный.

Видео с уничтожением противника опубликовал фонд «Вернись живым».

Контрбатарейная борьба Вооруженных сил Украины уничтожила российские самоходные установки «Мста-С».

Артиллерия российских кафиров пыталась остановить наступление украинских войск на восточном направлении.

Но украинский разведывательный беспилотник обнаружил две САУ «Мста-С».

Россияне развернули свои огневые позиции в лесистой местности.

После обнаружения и уточнения координат местонахождения оккупантов украинские артиллеристы уничтожили вражескую технику двумя точными выстрелами. Для этого использовали высокоточные боеприпасы.

На кадрах видео зафиксированы почти одновременные взрывы боеприпасов сначала над одним, а затем другим российским САУ.

Ранее редакция сообщала, что аналитики рассказали, что путин теряет влияние.

Курсор также сообщал о том, что во сколько рф обошлась недавняя атака по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!