Стало известно о резком сокращении еврейского населения россии: в чем причина

Опрос 2021 года показывает, что около 83 тыс. человек в рф идентифицируют себя как евреи, по сравнению с почти 160 тыс. в 2010 году.

Исход евреев из россии* после вторжения путина в соседнюю Украину в прошлом году привлек широкое внимание. Но согласно статистике, опубликованной недавно официальным статистическим бюро россии, еврейское население страны резко сократилось задолго до войны.

Статистика, опубликованная в прошлом месяце федеральной службой государственной статистики россии, показала, что всего 82 644 человека идентифицировали себя как евреи по национальной переписи населения, проведенной в 2021 году, в то время как предыдущая перепись населения россии, проведенная в 2010 году, показала почти 160 000 человек, которые идентифицировали себя как евреи. Это демонстрирует тот факт, что число евреев сократилось более чем вдвое за последнее десятилетие. За тот же период общая численность населения россии выросла на 3,5%.

По данным Lechaim.ru, единственными еврейскими группами, в которых действительно наблюдался подъем, были караимы — секта, отколовшаяся от раввинистического иудаизма в седьмом веке, — и крымчаки. Обе популяции исторически были сосредоточены на Крымском полуострове, который россия аннексировала в 2014 году, а это означает, что они вообще не участвовали в переписи 2010 года.

Цифры не учитывают массовый исход российских евреев с начала войны в Украине, который, по оценкам, составил более 20 000 человек в первые шесть месяцев после вторжения.

Похоже, что большинство уехавших российских евреев репатриировались в Израиль еще до войны. По данным Еврейского агентства, которое содействует репатриации в Израиль, около 66 800 россиян совершили алию в период с 2010 по 2019 год.

Сообщается, что возможна и другая причина сокращения еврейского населения в рф. Так, во время опроса 17 миллионов человек не указали свою национальность или заявили, что не имеют национальности. Возможно, часть евреев скрыла свою национальную идентичность из-за относительно недавней истории рф с антисемитизмом.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.