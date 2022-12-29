Стало известно о сотрудничестве рф с еще одной страной Ближнего Востока

Россия заявила о «взаимных интересах» с еще одним государством.

Министр иностранных дел россии сергей лавров* и его коллега из Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд двусторонних тем.

Об этом заявили в среду в ведомстве.

В заявлении министерства говорится, что два официальных лица уделили «особое внимание» сотрудничеству и деятельности Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров (ОПЕК+). Также отмечается, что лавров поблагодарил Рияда за «конструктивную позицию» и усилия по урегулированию «конфликта» в Украине.

Еще в августе россия и Саудовская Аравия пообещали оставаться «твердо приверженными» целям ОПЕК+ и привержены обеспечению стабильности на энергетическом рынке.

Напомним также, что глава россии владимир путин и его коллеги из альянса ОПЕК+ не обсуждали запрет на продажу нефти до того, как подписали его вчера, сообщил в среду его пресс-секретарь дмитрий песков.

Однако вице-премьер александр новак «находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+» по всем вопросам, касающимся энергетических рынков, заявил песков журналистам.

Песков уточнил, что запрет на продажу нефти будет применяться ко всем контрактам, в которых упоминается верхний предел цены на российскую нефть, который Запад ввел ранее в этом месяце, чтобы нанести ущерб доходам москвы.

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