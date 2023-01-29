Стало известно, почему путин переназначил генералов

Из-за неудачного наступления на украинские земли, путин несколько раз за войну менял генералов, отвечающих за ход боевых действий в Украине.

С начала полномасштабного вторжения российской армии на украинскую территорию, президент рф* владимир путин был полностью уверен с успешности своего коварного плана и в его скоростной реализации. Однако все шло не так, как задумал кремлевский диктатор, и потому было принято решение сменить генерала валерия герасимова на одиозного сергея суровикина.

И спустя несколько месяцев неудачных попыток склонить украинский народ к давлению на президента Зеленского путем террора мирных граждан, путин снова поменял генералов местами. Подробнее об этом информирует New York Times.

Сообщается, что начальник генштаба вооруженных сил рф генерал валерий герасимов смог убедить владимира путина, что его предшественник сергей суровикин был слишком пассивен на этом посту, и не добился равным счетом никаких результатов.

Аналитики издания отмечают, что за 11 месяцев полномасштабной войны в русской армии уволили или снизили девять генералов. Эксперты отмечают, что у мировых военных специалистов сложилось мнение, что россияне просто не умеют воевать, и даже планировать ведения своих боевых действий на территории врага.

Параллельно с этим, в New York Times отмечают, что путин достиг немногих своих целей. Среди самых ярких провалов — невозможность захватить Киев и свергнуть Зеленского. Более того, связи Украины с Западом стали еще более тесными, чем это было когда-либо, а позиция НАТО остается единой. Недоступной для России остается даже ограниченный предел – захват всего Донбасса, ведь на данном этапе продолжаются многомесячные бои за небольшие населенные пункты и села.

Собственно потому путин обратился к герасимову, который в течение 10 лет работал над модернизацией российской армии как начальник генерального штаба вооруженных сил. В частности, он изучал опыт американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии. Вместе с тем суровикин провел несколько «жестов доброй воли» и ускорил западные поставки вооружений и боеприпасов для украинской армии.

Ранее «Курсор» информировал, что в украинской разведке заявили, что путин болен и это подтверждено экспертами.

Напомним, что путин приказал превратить прифронтовые украинские города в руины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!