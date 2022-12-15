Стало известно, при каких условиях Байден согласует передачу Украине ЗРК Patriot

ЗРК Patriot, которые планируют передать Украине, возьмут из запасов США, а не из оперативных подразделений.

13 декабря стало известно, что в США готовится передача Украине новой системы противовоздушной обороны – зенитных ракетных комплексов Patriot, и официальное утверждение этой передачи должно состояться в ближайшее время.

В то же время издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что представитель администрации президента США сообщил, что Байден подпишет план предоставления Украине системы Patriot только после того, как Минобороны США ответит на все вопросы об обучении украинских солдат и техническом обслуживании, а также законности передачи и влияния на военную готовность США.

Отмечается, что сейчас Пентагон работает над учебной программой, которая, как уже сообщалось ранее, вероятно будет проходить в Германии, а сами учения для украинцев будут продолжаться, вероятно, более шести месяцев. Также сообщается, что ЗРК Patriot, которые планируют передать Украине, возьмут из запасов США, а не из оперативных подразделений.

«Это будет самое сложное из оборудований, которое Украина получила на сегодняшний день… Если бы у украинцев был год или два, чтобы освоить Patriot, это не было бы проблемой… Я думаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу», — отмечает один из отставных офицеров США Марк Ф. Канчиан, исследующий поставки оружия.

Как отмечает Defense Express, специалисты Воздушных сил ВСУ успешно овладели такими системами, как IRIS-T и NASAMS и демонстрируют фактически 100% эффективность этих систем, поэтому Patriot должен стать прежде всего очередным шагом на пути к максимальной эффективности украинской обороны против российских ракет.

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