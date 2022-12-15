В Восточной Сибири пылает крупнейший нефтеперерабатывающий завод: обнародованы видеозаписи

Минувшей ночью взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Восточной Сибири, принадлежащий «Ангарской нефтехимической компании», являющейся частью «Роснефти». Завод находится в Иркутской области.
Об этом сообщают РосСМИ.
Отмечается, что взрыв был такой силы, что сейсмографы в регионе зафиксировали землетрясение, а в помещениях ТЭЦ в нескольких километрах от места взрыва обрушились потолки.
В результате два человека погибли, еще четверо были ранены, а на заводе возник пожар на площади 2500 кв. м.
МЧС назвало возможной причиной взрыва загазованность систем технологической установки
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