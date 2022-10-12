Зеленский рассказал, сколько еще дронов «Shahed-136» заказала россия у Ирана

08:03, Сегодня
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Фото: скриншот из Youtube

В Воздушных силах Украины предположили, что армия рф все чаще использует в войне против Украины иранские дроны, потому что хочет сохранить высокоточные ракеты.

По данным разведывательных служб Украины, рф* заказала 2400 баражирующих боеприпасов «Shahed-136».

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

«Одних только «Шахидов» рф заказала у Ирана 2400 – по данным нашей разведки », – рассказал Владимир Зеленский.

Первые сообщения об использовании россией баражирующих боеприпасов «Shahed-136» в войне против Украины появились в начале сентября. В рф беспилотник обозначается названием Герань-2.

В Воздушных силах Украины предположили, что армия рф все чаще использует в войне против Украины иранские дроны, потому что хочет сохранить высокоточные ракеты.

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