Зеленский рассказал, сколько еще дронов «Shahed-136» заказала россия у Ирана

Фото: скриншот из Youtube

В Воздушных силах Украины предположили, что армия рф все чаще использует в войне против Украины иранские дроны, потому что хочет сохранить высокоточные ракеты.

По данным разведывательных служб Украины, рф* заказала 2400 баражирующих боеприпасов «Shahed-136». Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины. «Одних только «Шахидов» рф заказала у Ирана 2400 – по данным нашей разведки », – рассказал Владимир Зеленский. Первые сообщения об использовании россией баражирующих боеприпасов «Shahed-136» в войне против Украины появились в начале сентября. В рф беспилотник обозначается названием Герань-2. В Воздушных силах Украины предположили, что армия рф все чаще использует в войне против Украины иранские дроны, потому что хочет сохранить высокоточные ракеты.

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Автор материала: Ирен Давид