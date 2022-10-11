Это не месть за Крымский мост: в США рассказали, почему рф совершила ракетные обстрелы Украины

Координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби считает, что россия не могла организовать масштабные атаки всего за несколько дней.

По словам Кирби, армия оккупантов и ее руководство длительное время готовили массированную ракетную атаку по Украине, совершенную 10 октября, в понедельник.

Об этом сообщает CNN.

Таким образом, произошедшее может не являться местью за взрыв на Крымском мосту.

«Вероятно, это было то, что они планировали довольно долгое время. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планы», – сказал Кирби.

Ранее аналитики рассказали, что *путин теряет влияние.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!