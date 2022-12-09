Стало известно, сколько евреев арестованы Ираном во время протестов против Исламской Республики

По крайней мере пять иранских евреев были арестованы иранскими силами безопасности за последние несколько недель во время общенациональных протестов, охвативших теократическое Исламское государство, сообщает The Jerusalem Post.
Кармель Меламед, ирано-американский журналист, который имеет глубокие источники в персидской еврейской общине в Иране и в иранской диаспоре, сказал газете, что «мой источник, который находится в контакте с еврейским руководством в Иране, подтвердил, что действительно пять евреев недавно были арестованы в Иране, но один был освобожден после недельного задержания».
Он добавил, что четверо оставшихся евреев все еще находятся в тюрьме в ожидании рассмотрения их дел иранскими властями вместе со многими другими молодыми людьми, арестованными за участие в протестах.
Двое из них — студенты университета из Тегерана, которых арестовали вместе с множеством других протестующих студентов.
Меламед добавил, что «один из заключенных под стражу евреев — студент из Шираза, он был арестован за запуск небольшого дрона в своем городе. Полеты любых дронов гражданскими лицами строго запрещены иранским режимом».
По словам Меламеда, «прямо сейчас еврейское руководство в Тегеране тесно сотрудничает с властями режима, чтобы помочь добиться их освобождения».
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