В Рамле арабы напали на мужчину за то, что он еврей

На проезжавшего по центральной улице Рамлы водителя автомобиля набросились арабы на мотоциклах, которые разбили ему зеркала и скрылись.

Водитель автомобиля, ехавшего в центре города Рамлы, подвергся нападению арабских преступников, когда они узнали, что он еврей.

Об этом сообщает Maariv.

Арабы-мотоциклисты остановили машину и заглянули внутрь. Заметив еврейское происхождение водителя, они обругали его и ударом кулака разбили зеркало его машины. После этого они скрылись с места происшествия.

«Это действительно невероятно. Проезжая на виду, возле торгового центра в центре города, арабы просто узнают еврея и мощным ударом разбивают ему зеркала», — сказал Хаим, владелец автомобиля, который вызвал полицию на место происшествия, а затем подал жалобу.

В управлении Амишава ответили: «Безопасность и мир не являются чрезмерными требованиями в самом сердце Государства Израиль. В последнее время в городе участились случаи насилия в отношении евреев. Мы требуем от правительства, которое будет сформировано, действий по увеличению численности городской полиции, добавлению камер и обеспечению безопасности в городе».

Только аресты нарушителей вместе с активизацией всех возможных ресурсов для бескомпромиссного преследования нарушителей послужат четким и решительным сигналом от властей, считают граждане города.

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