Стало известно, сколько потеряли российские олигархи в 2022 году из-за санкций

Самые богатые российские олигархи потеряли в этом году почти 95 миллиардов долларов из-за строгих санкций, введенных западными странами в связи с войной в Украине. Они теряют 330 миллионов долларов в день с тех пор, как кремль* начал свое вторжение.

Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба «Челси», оказался самым большим неудачником: его состояние в этом году упало на 57% до 7,8 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Абрамович был одним из первых олигархов, подвергшихся британским санкциям 10 марта после того, как министры обвинили его в «явных связях» с режимом путина и в принадлежности к группе богатых российских бизнесменов, у которых «руки в крови».

Состояние Геннадия Тимченко, миллиардера-инвестора в энергетику и близкого друга путина, сократилось на 48% до 11,8 млрд долларов, а Сулеймана Керимова, другого союзника президента россии, потеряло 41%, упав до 9 млрд долларов, согласно индексу.

Например, правительство Великобритании заморозило более 18 миллиардов фунтов стерлингов активов, принадлежащих олигархам и другим россиянам. Санкции были наложены на 1271 человека, включая Абрамовича и «никелевого короля» Владимира Потанина, второго по богатству человека в россии, согласно ежегодному обзору Управления по реализации финансовых санкций.

Правительство заявило, что «самые строгие санкции», когда-либо введенные, привели к замораживанию активов, связанных с россией, на сумму 18,4 млрд фунтов стерлингов.

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