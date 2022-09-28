Стало известно, сколько россиян сбежали в соседние страны, спасаясь от призыва в армию

Казахстан подтвердил прибытие 98 тыс. человек с тех пор, как путин объявил военную мобилизацию. Грузия сообщила о 10 тыс. записей в день.

Более 100 тысяч россиян наводнили соседние страны, спасаясь от призыва в армию.

Во вторник Грузия и Казахстан заявили, что десятки тысяч россиян хлынули в их страны из соседней россии* после объявления частичной военной мобилизации для участия в боевых действиях на Украине.

Президент рф путин на прошлой неделе объявил о призыве тысяч резервистов, что вызвало протесты по всей стране и стремление российских мужчин покинуть страну.

Во вторник Казахстан заявил, что с момента объявления мобилизации в страну въехало около 98 000 россиян.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во вторник, что его страна обеспечит безопасность россиян, спасающихся от «безнадежной ситуации».

«Это политический и гуманитарный вопрос», — сказал Токаев.

«Территориальная целостность государств должна быть незыблемой», — добавил Токаев.

Казахстан осудил вторжение москвы в Украину и призвал к уважению территориальной целостности.

Россияне также устремились в причерноморскую Грузию.

Во вторник Грузия заявила, что число россиян, прибывающих каждый день, почти удвоилось с момента объявления призыва.

«Четыре-пять дней назад в Грузию ежедневно прибывало 5-6 тысяч [россиян]. Их количество выросло до 10 тысяч в день», — сообщил журналистам министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Грузия и соседняя с ней Армения, где визы для россиян не требуются, были основными направлениями бегства россиян с начала войны 24 февраля.

За первые четыре месяца войны около 50 000 россиян бежали в Грузию и еще 40 000 — в Армению.

Во вторник местное министерство внутренних дел в российском регионе, граничащем с Грузией, заявило, что около 5500 автомобилей ожидают пересечения границы с Грузией, назвав ситуацию «чрезвычайно напряженной».

В ведомстве добавили, что в ближайшее время на границе будет создан мобильный военкомат.

Белый дом заявил во вторник, что россияне, спасающиеся от войны, могут искать убежища в США.

«Мы считаем, что независимо от их национальности они могут подать заявление на получение убежища в Соединенных Штатах», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее наша редакция писала, что Израиль не признает результаты «референдумов» в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!