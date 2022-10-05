В российском селе не получилось мобилизовать мужчин, потому что они ушли в лес

В селе Шелтозеро республики Калерия сотрудникам военного комиссариата не удалось мобилизовать на войну в Украину местных жителей, что, возможно, обусловлено сезоном урожая клюквы.

Администрация учреждения надеялась, что удастся привлечь к военным действиям многих жителей *рф, но не нашла их дома, потому что они собирали ягоды в лесах.

Об этом сообщает Baza.

В конце сентября в селе начали массово обходить дома и раздавать повестки. Чтобы никого не упустить, работники военкомата даже начали звонить призывникам и оповещать их через социальные сети о требовании явиться на мобилизацию. Однако, в итоге никто не отреагировал на этот призыв, потому что все мужчины ушли в леса.

По информации журналистов, администрация Шелтозеро объясняет это сезоном сбора клюквы. По словам чиновников, в этот период местные уходят собирать ягоды и начинают жить в заброшенных деревнях и охотничьих домиках, расположенных в лесах. Для военкомата сложившаяся ситуация отягощается тем, что администрации неизвестно, где именно сейчас находятся мужчины.

По словам карельских активистов, наслаждаться лесными красотам также ушла часть призывников из села Рыбрека, где мобилизовали всего несколько мужчин. У этих поселений есть одна интересная общая черта – их веками населяют вепсы, являющиеся финно-угорским народом.



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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!