«Стойкий полдень»: в Европе стартовали учения НАТО по ядерному сдерживанию

Учебные полеты будут проходить над Бельгией, а также над Северным морем и Великобританией.

Сегодня, 17 октября, в Европе начались учения Североатлантического альянса «Стойкий полдень», во время которых военнослужащие будут отрабатывать использование сил ядерного сдерживания.

Об этом сообщает UK Defence Journal.

В учениях, которые продлятся до 30 октября, принимают участие 14 стран и до 60 самолетов различных типов, в частности истребители 4 и 5 поколений, а еще разведчики и самолеты-заправщики.

Учебные полеты будут проходить в воздушном пространстве Бельгии, а также над Северным морем и Великобританией. Боевое оружие никто применять не будет.

Это не первые учения, которые проводит НАТО. Как и в предыдущие годы, в них принимают участие американские дальние бомбардировщики B-52, в этот раз они будут взлетать с авиабазы ​​Майнот в Северной Дакоте.

Цель учений — обеспечение безопасности, надежности и эффективности средств ядерного сдерживания Североатлантического альянса.

«Курсор» писал ранее, что 14 стран военного блока НАТО и Финляндия подписали документ, который предусматривает разработку единой европейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит».

Еще мы писали, что глава рф владимир путин не будет применять ядерное оружие против Украины, но он может использовать химическое оружие, заявил Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий европейскими силами НАТО.