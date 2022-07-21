Экс-командующий НАТО оценил вероятность ядерного удара по Украине

Генерал также сказал, что российский диктатор «любит свою жизнь и любит свою страну» и что применение ядерного оружия может привести к ответному удару со стороны западных стран.

Глава рф владимир путин не будет применять ядерное оружие против Украины, но он может использовать химическое оружие, заявил Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий европейскими силами НАТО.

Он сказал, что путин «боится неконтролируемой эскалации и имеет другие способы запугать» Украину и Запад. Ставридис считает, что вероятность применения россией ядерного оружия «крайне низка», поскольку путин опасается потерять поддержку Китая, Индии, Африки и Латинской Америки.

Генерал также сказал, что российский диктатор «любит свою жизнь и любит свою страну» и что применение ядерного оружия может привести к ответному удару со стороны западных стран. Он отметил, что возможными целями для тактического ядерного удара рф могли быть Киев, Львов или Одесса, но путин, по его словам, «рассчитал, что риски тактического удара перевешивают выгоды».

«В конечном итоге, более вероятно, что если путин захочет сделать что-то, что действительно поразит ужасом сердца украинцев, он выберет химическое оружие и, возможно, нацелит его на одну из этих трех городских целей. В Сирии он показал, что ему безразлично применение химического оружия его союзником Башаром Асадом», — сказал Ставридис.

По его мнению, Западу будет сложнее приписать применение химического оружия путину, поскольку он уже заложил основу для дезинформации, распространяя ложные сведения об «американо-украинских биолабораториях».

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