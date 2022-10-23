Столкновения в Судане: более 200 погибших

Нынешние столкновения между племенами, начавшиеся в середине октября из-за земельных споров, стали наиболее кровопролитными за последние годы.

По меньшей мере 229 человек погибли во время вооруженных столкновений между этническими группами в штате Голубой Нил на юго-востоке Судана.

Об этом сообщает DW со ссылкой на местные власти в воскресенье, 23 октября.

Отмечается, что нынешние столкновения между племенами, начавшиеся в середине октября из-за земельных споров, стали наиболее кровопролитными за последние годы.

Как заявил глава местного министерства здравоохранения Фатех аль-Рахман Абдулла, погибших может быть значительно больше, поскольку медицинским службам пока не удается попасть в центр столкновений. Очевидцы же сообщают о поджогах домов и убийствах топорами и палками.

Согласно сообщению, после последних столкновений около 10 тысяч жителей провинции были вынуждены покинуть свои дома. За год в результате межэтнических конфликтов более 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами.

Власти провинции ввели в регионе чрезвычайное положение на 30 дней и запретили проведение массовых мероприятий. Также в провинцию Голубой Нил из столицы страны Хартума были отправлены войска.

Как известно, вооруженные столкновения между этническими группировками в провинции Голубой Нил начались в середине июля, в результате чего на начало октября погибли по меньшей мере 149 человек. Столкновения произошли в критическое для Судана время — в канун первой годовщины военного переворота в стране, сорвавшего переход восточноафриканского государства к демократии.

Как сообщал Курсор, в сентябре правящий военный генерал Судана заявил, что посетит Израиль, если его пригласят, стремясь продвинуть застопорившиеся усилия по нормализации отношений.

«Основа отношений — примирение, поэтому, если будет представлено приглашение и будут средства для этого, я поеду», — сказал Бурхан.

Также Курсор информировал о том, что гражданина Судана подозревают в попытке изнасилования несовершеннолетней из Нетании.