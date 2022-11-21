Столтенберг назвал две стратегические ошибки путина

Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает El Pais.

В частности, он предупредил о необходимости быть готовыми к длительной войне. По словам Столтенберга, несмотря на то, что путин потерпел неудачи в военных действиях, «было бы ошибкой недооценивать военную мощь россии».

«Мы должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Мы не можем думать, что демократии не смогут сохранять свои усилия в течение времени», — сказал генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг считает само собой разумеющимся, что война закончится за столом переговоров, но предупредил, что «если мы хотим приемлемого результата для Украины, способ добиться его — увеличить нашу поддержку Украины».

«Мы хотим переговоров, но мы не хотим результата, который означает триумф жестокого применения силы. Путин не может победить, это будет катастрофа», — добавил Столтенберг.

Как сообщал Курсор, сегодня, 21 ноября, Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

«Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии россии и признала ее государством-террористом. Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена ​​правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО», – рассказал Чернев.

Также Курсор сообщал, что в Украине прокомментировали возможные поставки оружия из Израиля.

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