Столтенберг обратился к Западу по поводу войны россии против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны Запада готовиться к затяжной агрессии россии* в Украине.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, россия не намерена отказываться от своей главной цели — установление контроля над Украиной», — сказал он.

По его словам, успехи украинской армии не должны создавать обманчивое чувство скорой победы Киева. Глава НАТО подчеркнул, что Украина остро нуждается в военной поддержке Запада, ведь россия пополнила ряды военных и готовится к продолжению войны.

«Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, так будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — отметил Столтенберг.

Поэтому, по его мнению, западные партнеры должны продолжать поддерживать Украину, в том числе вооружением.

«Если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое европейское государство, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы», – сказал Столтенберг.

Как сообщал Курсор, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

Также Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.