Столтенберг выступил с призывом к союзникам

После вторжения рф в Украину в феврале прошлого года многие союзники увеличили свои военные расходы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что государства-члены альянса повысят свои текущие целевые расходы на оборону, когда они встретятся на саммите в Вильнюсе в июле. Он предлагает союзникам превратить целевую цифру в 2% в минимальную цифру.

Глава НАТО сказал об этом немецкой газете Die Welt.

«Я предполагаю, что когда мы встретимся на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года, появится новая цель по расходам на оборону, — сказал Столтенберг Welt. — Цель в два процента изначально была рассчитана на десятилетие, то есть до 2024 года, поэтому мы должны обновить ее сейчас».

Столтенберг сказал, что пока не может сказать, о чем договорятся государства-члены. «Но я предполагаю, что это будет более амбициозная цель, чем раньше, потому что все видят, что нам нужно больше инвестировать», — добавил он.

После вторжения рф в Украину в феврале прошлого года многие союзники увеличили свои военные расходы.

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